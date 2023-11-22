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الحوثيون يحذّرون من استهداف حلفاء الاحتلال الإسرائيلي في مضيق باب المندب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 09:41 مساء
الحوثيون يحذّرون من استهداف حلفاء الاحتلال الإسرائيلي في مضيق باب المندب
صورة التُقطت على متن سفينة «غالاكسي ليدر» التي يحتجزها الحوثيون في ميناء الحديدة في شمال غرب اليمن. (الإنترنت)
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حذّر الحوثيون حلفاء الاحتلال الإسرائيلي من أنهم أصبحوا أيضًا «هدفًا مشروعًا» في مضيق باب المندب، بعد احتجازهم نهاية الأسبوع الماضي سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي ردًا على حرب الدولة العبرية على غزة.

وكان الحوثيون الأحد قد أعلنوا «الاستيلاءُ على سفينةٍ إسرائيليةٍ واقتيادُها إلى الساحلِ اليمنيِّ»، تضامنًا مع الفلسطينيين، مشددين على أن عملياتهم «لا تهددُ إلا سفنَ الكيانِ الإسرائيلي والمملوكةَ لإسرائيليين»، بحسب «فرانس برس».

لكن الأربعاء حذّر قائد القوات البحرية التابعة للحوثيون اليمنيين اللواء محمد فضل عبدالنبي «المتحالفين مع العدو الصهيوني والذي يؤمّنون له المرور في باب المندب من أنهم أيضًا يُعتبرون هدفًا مشروعًا».

 باب المندب خط أحمر
وظهر عبدالنبي في مقطع فيديو نشره الإعلام الحربي التابع للحوثيين على منصة «إكس» على متن السفينة المحتجزة، مصرّحًا: «نقول للكيان الصهيوني إن باب المندب خط أحمر ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي وإن أي سفينة مدنية أو عسكرية (تابعة له) تُعتبر هدفًا مشروعًا».

ويطل الساحل اليمني على مضيق باب المندب، وهو ممرّ ضيّق بين اليمن وجيبوتي عند أقصى جنوب البحر الأحمر. ويعدّ أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، اذ يعبره حوالى خمس الاستهلاك العالمي من النفط. وأفاد مصوّر أن السفينة «غالاكسي ليدر» كانت راسية في ميناء الحديدة في شمال غرب اليمن وقد رُفعت عليها أعلام اليمن وفلسطين، فيما انتشرت حولها قوارب الحراسة.

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وكانت السفينة اقتيدت السبت إلى ميناء الصليف، بحسب مصدر ملاحي في الحديدة وشركة «أمبري» للأمن البحري. لكن الأخيرة أكدت مساء الثلاثاء بناء على صور أقمار صناعية، أن السفينة نُقلت إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

شركة بريطانية مملوكة من رجل الأعمال الإسرائيلي
وبحسب موقع «مارين ترافيك» المتخصص في رصد حركة الملاحة، فإن السفينة «غالاكسي ليدر» كانت متجهة من تركيا إلى الهند، عندما انقطع الاتصال بها السبت جنوب غرب مدينة جدّة السعودية. وتدير شركة يابانية السفينة التي ترفع علم جزر بهاماس وتعود إلى شركة بريطانية مملوكة من رجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام رامي أونغار. 

وأكد عبدالنبي «أننا سننفذ المهام القتالية حتى يكف الكيان الصهيوني عن هجماته على غزة». وردد عناصر في القوات البحرية كانوا يقفون إلى جانبه شعار «الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام لبيك يا أقصى». وأظهر الفيديو أيضًا مجموعة أشخاص قُدّموا على أنهم طاقم السفينة يستمعون إلى عبدالنبي يتحدث إليهم.

«الوقت لا زال باكرًا» للإفراج عن السفينة
وخلال جولة لصحفيين على متن السفينة الأربعاء، قال وزير الإعلام في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، ضيف الله الشامي «رأينا التحركات الأميركية والفرنسية والألمانية والبريطانية لمساندة الكيان الصهيوني الغاصب، لذلك شرعًا وقانونًا أن يكون لشعوب أمتنا الإسلامية ومنها اليمن... دور». وأضاف «عملية الاستيلاء على هذه السفينة تأتي في إطار نصرة إخواننا في فلسطين... وضغطًا على العدو الصهيوني».

والثلاثاء، قال عضو «المجلس السياسي الأعلى» لدى الحوثيين محمد علي الحوثي في مقطع فيديو نشره على حسابه على «إكس»، «للأميركيين الذين... يدعوننا للإفراج عن السفينة وعن طاقمها نقول: الوقت لا زال باكرًا». وأضاف أن ذلك قد يحصل «عندما تفتحون المنافذ إلى غزة وتوقفون العدوان وتفرجون عن الأغذية والأدوية وتفكون الحصار بشكل كامل».

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