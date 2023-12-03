الجيش البريطاني: انفجار في مضيق باب المندب قبالة اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش البريطاني، اليوم الأحد، وقوع انفجار في مضيق باب المندب، وهو طريق الملاحة الرئيسي قبالة سواحل اليمن، مع تحذير شركات الشحن التي تستخدم هذا المسار.

وأصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا، التابعة للجيش البريطاني، تحذيرا مقتضبا لشركات الشحن من أن الحادث وقع في مضيق باب المندب الذي يفصل شرق أفريقيا عن شبه الجزيرة العربية، مضيفة أنه جرى الإبلاغ أيضا عن نشاط للطائرات المسيرة في المنطقة، حسب «سكاي نيوز».

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هجوم مسلح على ناقلة نفط بمضيق باب المندب قرب اليمن

يربط مضيق باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن، وشهدت تلك المنطقة سلسلة من الهجمات في الأسابيع الأخيرة، نُسبت إلى الحوثيين في اليمن الذين أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه «إسرائيل» بسبب عدوانها العسكري على قطاع غزة.