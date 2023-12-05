السجن خمس سنوات للرئيس الموريتاني السابق بتهمة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط

حُكم على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل الأموال و«الإثراء غير المشروع».

وحَكم ولد عبدالعزيز، موريتانيا لعشر سنوات بعد انقلاب عسكري عام 2008، وكان حليفا للقوى الغربية التي تحارب مسلحين في منطقة الساحل، واستمرت محاكمته منذ يناير الماضي، حيث أنكر تهم الفساد الموجهة إليه، بحسب وكالة «رويترز».

ودانت المحكمة ولد عبد العزيز، بتهمتين من بين عشر تهم في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، بعد تحقيق في اتهامات باختلاس الملك العام والفساد.

إدانة رئيس سابق للدولة حدث تاريخي

ووصف أحد محاميه الحكم بأنه «مسيّس يستهدف الرجل وعائلته». وقال ممثلو الادعاء إن إدانة رئيس سابق للدولة هو حدث تاريخي.

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وبرأت المحكمة المختصة في قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية، بعضا من شركاء ولد عبد العزيز، الذين كانوا يُحاكمون معه أيضا من بينهم اثنان من رؤساء الوزراء السابقين.

وخلف عبد العزيز في الحكم عام 2019 الرئيس محمد ولد الغزواني، وهو حليف سياسي للرئيس السابق، لكن حكومة ولد عبد العزيز سرعان ما خضعت للتدقيق بسبب تصرفات من بينها صفقات مشاريع نفط بحرية.

ويحق لعبد العزيز الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.