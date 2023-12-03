البابا فرنسيس يأسف لانتهاء الهدنة في غزة ويأمل تجديدها في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط

عبر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، عن حزنه لانتهاء الهدنة في قطاع غزة، معربا عن أمله أن تتمكن الأطراف المعنية من التوصل في أقرب وقت ممكن لاتفاق جديد لوقف اطلاق النار.

وقال البابا، كما أوردت وكالة «فرانس برس»: «في إسرائيل وفلسطين، الوضع خطير. في غزة هناك الكثير من المعاناة، وهناك نقص في الاحتياجات الأولية».

وواصل الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية المكثفة منذ فجر اليوم الأحد، استهدفت حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين. كما استشهد سبعة آخرون إثر قصف استهدف منزلا في مخيم البريج وسط غزة.