في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.. بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة خارجية بوليفيا، دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير مصيره واستقلاله وسيادته الوطنية، وحقه بالعودة لدياره وأرض أجداده.

وقالت الخارجية، في بيان اليوم، «باسم شعب وحكومة بوليفيا نحيي ونعرب عن تضامننا الأخوي مع دولة فلسطين في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين، وفي هذه المناسبة نؤكد التزامنا مع القضية الفلسطينية، ونعترف ونشهد للروح الصلبة وقوة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير مصيره واستقلاله وسيادته الوطنية وحقه بالعودة لدياره وأرض أجداده»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت، «تماشيا مع نهجنا السلمي نؤكد التزامنا مع كافة الجهود الدولية السلمية والتفاوضية التي تؤدي بالنتيجة إلى حل هذا الصراع بتعزيز قيام دولة فلسطين حرة مستقلة ذات السيادة بالحدود الدولية قبل عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال

وقررت حكومة بوليفيا أواخر شهر أكتوبر الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، متهمة إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماته على قطاع غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2009، احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة. وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.

- بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف أكثر من 15 ألف شهيد ونحو 37 ألف مصاب أغلبهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.