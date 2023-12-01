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الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 08:39 مساء
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
آثار ضربات إسرائيلية على غزة (أ ف ب)
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قال مسؤولون أميركيون إن الاحتلال الإسرائيلي استخدم قنبلة زودتها به واشنطن في هجوم على مخيم جباليا أسفر عن مقتل 100 شخص.

وأضاف المسؤولون في تصريحات نقلتها جريدة «وول ستريت جورنال»: «زودنا إسرائيل بـ100 قنبلة BLU-109 خارقة للتحصينات وزن الواحدة 2000 رطل»، حسبما نقلت شبكة «الجزيرة» مساء اليوم الجمعة.

من جانبه أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال «إبلاغ 3 عائلات بمقتل أفراد لهم محتجزين في غزة اعتمادا على أدلة توفرت لنا».

واستأنف الاحتلال العدوان على غزة اليوم الجمعة بعد انتهاء الهدنة الموقتة التي استمرت 4 أيام لحقها يومان آخران.

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