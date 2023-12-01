الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون أميركيون إن الاحتلال الإسرائيلي استخدم قنبلة زودتها به واشنطن في هجوم على مخيم جباليا أسفر عن مقتل 100 شخص.

وأضاف المسؤولون في تصريحات نقلتها جريدة «وول ستريت جورنال»: «زودنا إسرائيل بـ100 قنبلة BLU-109 خارقة للتحصينات وزن الواحدة 2000 رطل»، حسبما نقلت شبكة «الجزيرة» مساء اليوم الجمعة.

من جانبه أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال «إبلاغ 3 عائلات بمقتل أفراد لهم محتجزين في غزة اعتمادا على أدلة توفرت لنا».

واستأنف الاحتلال العدوان على غزة اليوم الجمعة بعد انتهاء الهدنة الموقتة التي استمرت 4 أيام لحقها يومان آخران.