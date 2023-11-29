«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن إعدام الاحتلال الصهيوني طفلين بدم بارد في جنين جريمة مروّعة، ودعت لإدانتها ومحاسبة قادة الاحتلال عليها.

وقالت حماس في بيانٍ لها، مساء الأربعاء: إن «قتل قوات الاحتلال الصهيوني المتعمّد لطفلين فلسطينيين في مدينة جنين ظهر اليوم جريمة مروّعة تكشف سادية الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني».

الاحتلال ينتهج سياسة التطهير العرقي

وأضافت أنها جزء من سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي يُسجّل عليها إخفاقها في وقف جرائم الاحتلال ومحاسبته أمام المحاكم الدولية المختصّة.

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وطالبت الهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بحقوق الأطفال بإدانة هذه الجريمة البشعة وإحالتها إلى المحاكم الجنائية الدولية لمحاسبة هذا الكيان المارق وقادته على جرائمهم الممتدة من غزة إلى الضفة الغربية ولضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

اغتيال قائدين في كتيبة جنين

واستشهد طفلان فلسطينيان قنصا اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، خلال عملية اقتحام جديدة شهدت اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، في حين تواترت أنباء عن اغتيال قائدين في كتيبة جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفلين الشهيدين هما آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما). وقالت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن قوات الاحتلال وتحت تهديد السلاح أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي وقصفت منزلًا من طائرة مسيرة.

كما جرفت جرافات الاحتلال البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي ودمرت عدة مركبات في المخيم.