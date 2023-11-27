الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 70 فلسطينيا في الضفة الغربية وسط اشتباكات ومواجهات

القاهرة - بوابة الوسط

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملات دهم واسعة بالضفة الغربية، اعتقلت خلالها قرابة 70 مواطنا فلسطينيا، وسط مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت عددا من المواطنين بعضهم بهدف الضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم.

وأفادت مصادر من البلدة بوقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي نفذت علميات تجريف لعدد من الشوارع بالبلدة. وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بعدد كبير من الآليات العسكرية، ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل في مخيمي عسكر القديم وبلاطة وحي المساكن الشعبية وحي الضاحية العليا.

استهداف الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم عسكر

وجرفت آليات الاحتلال شارع السوق بمخيم بلاطة، فيما تعرضت لإطلاق نار من مقاومين، كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم عسكر.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من المحرر زاهي الكوسا، وهيثم مسلم، ويوسف قطناني، وإبراهيم قطناني، كما اعتقلت إسلام فارس، وهو عضو مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح، بعد مداهمة منزله ببلدة طلوزة شمال نابلس.

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وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا، وداهمت العديد من المنازل بعد تفجير أبوابها.

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله، وشنت حملة اعتقالات واسعة، واعتقلت كلا من: راسم اشتية، ويوسف الديك، ومحمد جابر عبده، وسيف محمد عبده، ورمزي مدحت عبده، ويزن محمد عواد، ورشاد عبده، وعبد الله سليمان أبو عادي، وساري السايس، ورياض عبده، وأحمد مفيد أبو عادي، ومحمد مفيد أبو عادي، ومحمود غالب أبو عادي.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله وقرية بدرس شمال غرب رام الله، وداهمت عددا من المنازل، فيما اعتقلت الشاب محمد الفروخ بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامي الطيطي بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته في مخيم العروب في الخليل. كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، طالت عشرات المواطنين، وعرف من بينهم: عبد المجيد ابو جارور، ومصعب أبو جارور، وعبد الحميد أبو جارور، ونبيل أبو لذوع، وأنجاله محمد وأحمد وأنس ووليد، وأمين داوود الخضور.