  • Alwasat News
Atwasat

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 70 فلسطينيا في الضفة الغربية وسط اشتباكات ومواجهات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 05:53 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 70 فلسطينيا في الضفة الغربية وسط اشتباكات ومواجهات
قوات الاحتلال الإسرائيلي. (أ ف ب)
alwasat radio

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملات دهم واسعة بالضفة الغربية، اعتقلت خلالها قرابة 70 مواطنا فلسطينيا، وسط مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت عددا من المواطنين بعضهم بهدف الضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم.

وأفادت مصادر من البلدة بوقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي نفذت علميات تجريف لعدد من الشوارع بالبلدة. وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بعدد كبير من الآليات العسكرية، ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل في مخيمي عسكر القديم وبلاطة وحي المساكن الشعبية وحي الضاحية العليا.

استهداف الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم عسكر
وجرفت آليات الاحتلال شارع السوق بمخيم بلاطة، فيما تعرضت لإطلاق نار من مقاومين، كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم عسكر.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من المحرر زاهي الكوسا، وهيثم مسلم، ويوسف قطناني، وإبراهيم قطناني، كما اعتقلت إسلام فارس، وهو عضو مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح، بعد مداهمة منزله ببلدة طلوزة شمال نابلس.

-  فلسطينيون لـ«بلومبرغ»: جيش الاحتلال يصعد أعمال القتل والحرق والحصار في مدن وبلدات الضفة الغربية
-  «صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز العسكري للاحتلال

وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا، وداهمت العديد من المنازل بعد تفجير أبوابها.

 الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة
وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله، وشنت حملة اعتقالات واسعة، واعتقلت كلا من: راسم اشتية، ويوسف الديك، ومحمد جابر عبده، وسيف محمد عبده، ورمزي مدحت عبده، ويزن محمد عواد، ورشاد عبده، وعبد الله سليمان أبو عادي، وساري السايس، ورياض عبده، وأحمد مفيد أبو عادي، ومحمد مفيد أبو عادي، ومحمود غالب أبو عادي.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله وقرية بدرس شمال غرب رام الله، وداهمت عددا من المنازل، فيما اعتقلت الشاب محمد الفروخ بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامي الطيطي بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته في مخيم العروب في الخليل. كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، طالت عشرات المواطنين، وعرف من بينهم: عبد المجيد ابو جارور، ومصعب أبو جارور، وعبد الحميد أبو جارور، ونبيل أبو لذوع، وأنجاله محمد وأحمد وأنس ووليد، وأمين داوود الخضور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل

بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة

جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
عمان تتوج بكأس وذهبية بطولة العرب المدرسية وليبيا رابعا (صور)

عمان تتوج بكأس وذهبية بطولة العرب المدرسية وليبيا رابعا (صور)
«أغنية النبي» لبول لينش تحصد البوكر البريطانية

«أغنية النبي» لبول لينش تحصد البوكر البريطانية
وزير خارجية مصر: الدول المعارضة لتهجير الفلسطينيين لا تقوم بإجراءات كافية لمنع وقوعه

وزير خارجية مصر: الدول المعارضة لتهجير الفلسطينيين لا تقوم بإجراءات كافية لمنع ...
«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز العسكري للاحتلال

«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز ...
الأردن يبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي

الأردن يبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»

شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في ...
رودريغو يضع ريال مدريد في الصدارة بانتظار خدمة من بلباو في «الليغا»

رودريغو يضع ريال مدريد في الصدارة بانتظار خدمة من بلباو في «الليغا»
«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا

«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا
شاهد.. أوباما ينقذ الزمالك من أبوسليم والعارضة تحرم ممثل ليبيا من التعادل

شاهد.. أوباما ينقذ الزمالك من أبوسليم والعارضة تحرم ممثل ليبيا من التعادل
«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي

«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي
مكاري والطبال يسجلان فوزًا ثمينًا للنصر أمام المروج في الدوري الليبي

مكاري والطبال يسجلان فوزًا ثمينًا للنصر أمام المروج في الدوري الليبي
البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا

البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات

الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة

تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة
اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين

اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل

الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الصليب الأحمر»: نحن «وسيط محايد» ولم نشارك في مفاوضات تبادل الأسرى
«الصليب الأحمر»: نحن «وسيط محايد» ولم نشارك في مفاوضات تبادل ...
تقرير لـ«سي إن بي سي»: الحرب على غزة تؤخر التنمية لعقود وتحول اقتصادها إلى «خراب»
تقرير لـ«سي إن بي سي»: الحرب على غزة تؤخر التنمية لعقود وتحول ...
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
«واشنطن بوست»: حماس و«إسرائيل» منفتحتان على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار
«واشنطن بوست»: حماس و«إسرائيل» منفتحتان على تمديد اتفاق وقف إطلاق...
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي ......
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى 1200 شخص
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى ......
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن ......
نتانياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق الأسرى
نتانياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق ......
واشنطن تؤكد إسقاط الحوثيين مسيّرة أميركية قبالة اليمن
واشنطن تؤكد إسقاط الحوثيين مسيّرة أميركية قبالة اليمن...
المزيد
حماس تعدّ قائمة جديدة بالأسرى بهدف «تمديد الهدنة» مع الاحتلال الإسرائيلي
حماس تعدّ قائمة جديدة بالأسرى بهدف «تمديد الهدنة» مع ......
الخارجية القطرية: التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة
الخارجية القطرية: التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ......
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 70 فلسطينيا في الضفة الغربية وسط اشتباكات ومواجهات
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 70 فلسطينيا في الضفة الغربية وسط ......
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل...
«واشنطن بوست»: حماس و«إسرائيل» منفتحتان على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار
«واشنطن بوست»: حماس و«إسرائيل» منفتحتان على تمديد اتفاق وقف ......
المزيد