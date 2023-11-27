البحرية الأميركية تؤمن ناقلة نفط إسرائيلية احتجزها مسلحون في خليج عدن

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت ناقلة نفط تحمل اسم «سنترال بارك» تابعة لشركة إسرائيلية في خليج عدن للاحتجاز من قبل مسلحين مجهولي الهوية في خليج عدن الأحد وسيطروا عليها، وفق مسؤول عسكري أميركي والذي أضاف أن الناقلة آمنة الآن.

وقال مسؤول أميركي آخر في البنتاغون لوكالة «فرانس 24» إن القوات الأميركية وقوات التحالف استجابت لنداء استغاثة من ناقلة تجارية في خليج عدن احتجزها مسلحون، إلا أن الطاقم في أمان حاليا.

وأعلنت الشركة المالكة للناقلة أنها كانت تنقل شحنة من حمض الفوسفوريك - غالبا في صناعة الأسمدة - ولم يعلن المسؤولون هوية المهاجمين.

والحادث المتعلق بناقلة الكيماويات هو أحدث واقعة في سلسلة هجمات على سفن بمنطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين الإحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي، ويأتي في أعقاب احتجاز الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران سفينة شحن إسرائيلية في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

وتعهدت جماعة الحوثي باستهداف مزيد من السفن الإسرائيلية، وكانت قد أطلقت أيضا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحة على إسرائيل، إلا انها لم تصدر أي تعليق حتى الآن.

وتظهر بيانات «إل إس إي جي» أن ناقلة النفط الصغيرة «سنترال بارك» (حمولتها 19998 طنا) تديرها شركة «زودياك ماريتايم ليمتد» المملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن. والناقلة مبنية العام 2015، وترفع علم ليبيريا ومملوكة لشركة «كلومفيز» للشحن.

الولايات المتحدة تحمل إيران المسئولية

وقالت شركة «زودياك ماريتايم ليمتد» في بيان، إن «سنترال بارك»، التي تحمل شحنة كاملة من حمض الفوسفوريك، تعرضت لما يشتبه بأنه حادث قرصنة في أثناء إبحارها في المياه الدولية، على بعد نحو 54 ميلا بحريا قبالة الصومال.

وأضاف البيان: «أولويتنا هي سلامة طاقمنا وعدده 22 فردا على متن الناقلة، وللسفينة التي يقودها ربان تركي طاقم متعدد الجنسيات يتألف من روس وفيتناميين وبلغار وهنود وجورجيين وفلبينيين».

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأحد، إنها على علم بهجوم محتمل في جنوب غرب عدن، وطالبت السفن الأخرى بتوخي الحذر.

وحملت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن هجمات على عدة سفن في المنطقة في السنوات القليلة الماضية، غير أن طهران نفت تورطها.

وقال مسؤول دفاعي أميركي السبت، إن سفينة حاويات تديرها شركة يسيطر عليها إسرائيليون تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية في المحيط الهندي، ما تسبب في أضرار طفيفة للسفينة دون وقوع إصابات.