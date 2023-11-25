حماس: استمرار اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى بعد التزام الاحتلال بشروطه

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت حركة «حماس» أن الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الذين لديها في قطاع غزة، سيتم وفق الموعد المحدد السبت.

وقالت حماس في بيان «استجابت حركة المقاومة الإسلامية حماس للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة الموقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بالشروط كافة التي نص عليها الاتفاق». وأعلنت حركة حماس قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الثاني من صفقة التبادل.

وأكد زاهر جبارين، مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، أن هذه الصفقة ما كان لها أن تتم لولا تضحيات شعبنا وبسالة المقاومة في قطاع غزة وصمودها أمام بطش الاحتلال ونازيته.

تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية

وقال الناطق باسم الخارجية القطرية التي تتولى الوساطة ماجد الأنصاري إنه «بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق».

ونقلت فضائية «القاهرة الإخبارية» المصرية عن مصدر مطلع على صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي قوله إنه بعد تعثر المفاوضات اليوم نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية. وأكد المصدر أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقررا لها.

تأخير إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

وأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، في وقت سابق اليوم، تأخير إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين حتى يلتزم الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

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وقالت «القسام» عبر حسابها في «تلغرام»: «تقرر تأخير إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق الأسرى المتفق عليها». وفي وقت سابق، قالت القناة 12 الإسرائيلية: «مصادر أمنية تقول إن أسبابا فنية وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين».

تجاوزات من الاحتلال في تطبيق اتفاق الهدنة الموقتة

وقالت مصادر فلسطينية إن هناك تجاوزات من الاحتلال في تطبيق اتفاق الهدنة الموقتة تشمل عدم الالتزام بمعايير الأسماء التي نصت على الأقدمية. وأضافت المصادر أن التجاوزات تشمل عدم دخول شاحنات المساعدات بالكميات المتفق عليها لشمال القطاع، إلى جانب إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وقتل اثنين منهم وإصابة العشرات أمس الجمعة مع اختراق طيران الاستطلاع مرات عديدة في المناطق المختلفة.

وحسب المصادر، فقد تحركت قوة راجلة في شمال القطاع كادت تؤدي إلى اشتباك مع مجاهدينا وكسر الهدنة. ووفق المصادر؛ فقد تم إبلاغ الوسطاء بهذه التجاوزات التي تهدد الاتفاق، والطلب منهم تحمل مسؤولياتهم بإلزام الاحتلال بالتنفيذ الدقيق للاتفاق.

سيارة تابعة للصليب الأحمر تحمل أسرى إسرائيليين. (الإنترنت)