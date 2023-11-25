«حماس»: رصدنا العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، طاهر النونو، إن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بكافة بنود الهدنة، مؤكدا أن هناك العديد من الخروق من قبل الاحتلال.

وأكد النونو، أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بكافة المعايير التي جرى الاتفاق عليها لإطلاق سراح الأسرى، إلى جانب الإخلال بالبنود المتعلقة بإدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أنه لم يلتزم بإيصال المساعدات إلى شمال غزة، ما يهدد مستقبل الاتفاق برمته، بحسب «روسيا اليوم».

وأضاف: «كما خرق الاحتلال الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة ما أدى إلى استشهاد اثنين»، موضحا «ما زلنا نراقب بنود الاتفاق، ونوجه رسالة إلى الاحتلال والأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة».

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وأشار إلى أن حركة «حماس» قدمت مبادرة من جانبها لم تكن مشمولة ضمن الصفقة تمثلت بإطلاق سراح التايلانديين، مشيرا إلى أن الحركة «منفتحة على دور الوسطاء ومستعدة للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقات جديدة».

هدنة إنسانية موقتة

وبدأ العمل أمس الجمعة، بهدنة إنسانية موقتة مدتها 4 أيام بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية قطرية أميركية، وفي إطار المرحلة الأولى، جرى تسليم مجموعة من 13 أسيرا إسرائيليا، كما أفرجت حركة حماس عن 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.

وفي المقابل، أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في اليوم الأول سراح 39 امرأة وطفلا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.