رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين: لا نعلم مكان الإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، إن الهيئة لا تعلم مكان الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في سجون الاحتلال «حتى اللحظة».

وأضاف فارس في تصريحات نقلتها قناة «الجزيرة»، عصر اليوم السبت: «إسرائيل كانت تنوي تسليم الأسرى اليوم في أريحا لكننا رفضنا ذلك، وحتى اللحظة لا نعلم أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية».

الاحتلال يتلاعب بقوائم الأسرى

وحمل رئيس الهيئة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مصير المعتقلين الفلسطينيين من غزة «الذين يرفض إعطاء معلومات عنهم».

وتابع: «هناك استياء كبير لدى المقاومة الفلسطينية من التلاعب بلوائح الأسرى، وإسرائيل لم تلتزم اليوم بالإفراج عن الأسرى حسب معيار الأقدمية».

وأوضح فارس أن اتفاق الهدنة نص على تحرير الأسرى حسب الأقدمية «لكن إسرائيل لم تلتزم به أمس»، في إشارة إلى الدفعة الأولى من إطلاق المعتقلين.