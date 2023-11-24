دخول فلسطينيين عالقين بمصر إلى غزة للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، نقلا عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة، ببدء دخول الفلسطينيين العالقين في مصر إلى غزة للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك بعد دخول الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة حيز التنفيذ اليوم عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش)، لتوقف 48 يوما من القصف الإسرائيلي الذي راح ضحيته قرابة 15 ألف شهيد في القطاع وأكثر من 30 ألف جريح.

العودة طوعيا إلى غزة

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة أعلنت أمس الخميس أن السلطات المصرية أبلغتها ببدء عودة الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري، إلى القطاع عبر معبر رفح بدءا من اليوم.

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وأكدت السفارة الفلسطينية لدى مصر أن بوسع الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء والراغبين في العودة طوعيا إلى غزة الرجوع إلى القطاع بدءا من الجمعة، لافتة إلى أن السلطات المصرية أبلغتها أيضا بالسماح بعودة العالقين في القاهرة وبقية محافظات مصر بداية من يوم غد السبت.