الاحتلال الإسرائيلي يقصف مولدات الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي

القاهرة - بوابة الوسط

قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، محيط وبوابات المستشفى الإندونيسي ومولدات الكهرباء فيه.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران ومدفعية الاحتلال قصفت بشكل مباشر المولد الرئيسي للكهرباء في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن جميع أقسامه.

كما قصفت دبابات الاحتلال المتمركزة حول المستشفى محيطه وبواباته الرئيسية.

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلية حصارا على المستشفى الإندونيسي منذ صباح الإثنين، بحسب مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي هدد ليلة الأربعاء باقتحام المستشفى الإندونيسي.