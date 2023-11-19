الليلة في «تغطية خاصة»: جنوب غزة.. مهمة «إسرائيل» الحتمية وشبه المستحيلة

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة في العاشرة مساء اليوم الأحد، مناقشة ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة موضوع تخطيط سلطات الاحتلال لاجتياح جنوب غزة، بعدما طلبت من سكان بعض الأحياء إخلاء منازلهم، وفقًا لمنشورات ألقيت على مدينة خان يونس.

وتقول منظمات الإغاثة إن أي تحرك إسرائيلي إلى جنوب قطاع غزة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ في الأصل، لا سيما مع وصول ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 13 ألف شهيد حتى الآن، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وترى سلطات الاحتلال حتمية التوجه جنوبًا في قطاع غزة، بينما يرى مراقبون أنها مهمة شبه مستحيلة من الناحية العملية، نظرًا لتكدُّس المنطقة بالسكان، ما يعني خسائر بشرية باهظة للغاية، في وقت تزداد وتيرة الانتقادات الغربية لـ«إسرائيل»، خاصة أن واشنطن حذرت الإسرائيليين من أن الانتقادات الدولية سوف تتزايد كلما طال أمد الحرب.

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