  • Alwasat News
Atwasat

الليلة في «تغطية خاصة»: جنوب غزة.. مهمة «إسرائيل» الحتمية وشبه المستحيلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 09:11 مساء
الليلة في «تغطية خاصة»: جنوب غزة.. مهمة «إسرائيل» الحتمية وشبه المستحيلة
تنويه لحلقة «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأحد 19 نوفمبر 2023
alwasat radio

تواصل قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة في العاشرة مساء اليوم الأحد، مناقشة ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة موضوع تخطيط سلطات الاحتلال لاجتياح جنوب غزة، بعدما طلبت من سكان بعض الأحياء إخلاء منازلهم، وفقًا لمنشورات ألقيت على مدينة خان يونس.

وتقول منظمات الإغاثة إن أي تحرك إسرائيلي إلى جنوب قطاع غزة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ في الأصل، لا سيما مع وصول ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 13 ألف شهيد حتى الآن، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وترى سلطات الاحتلال حتمية التوجه جنوبًا في قطاع غزة، بينما يرى مراقبون أنها مهمة شبه مستحيلة من الناحية العملية، نظرًا لتكدُّس المنطقة بالسكان، ما يعني خسائر بشرية باهظة للغاية، في وقت تزداد وتيرة الانتقادات الغربية لـ«إسرائيل»، خاصة أن واشنطن حذرت الإسرائيليين من أن الانتقادات الدولية سوف تتزايد كلما طال أمد الحرب.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا

«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا
«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت

«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت
«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي

«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي
كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة

كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة
شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم

شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم
اتفاق ألماني – فرنسي – إيطالي بشأن تنظيم مستقبل الذكاء الصناعي

اتفاق ألماني – فرنسي – إيطالي بشأن تنظيم مستقبل الذكاء الصناعي
إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في تغطية الحرب على غزة

إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في ...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي

ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
«ممرات الموت في غزة».. شهادات حية على رصاصة الغدر الإسرائيلي بعد إعطاء الأمان

«ممرات الموت في غزة».. شهادات حية على رصاصة الغدر الإسرائيلي بعد إعطاء الأمان
منظمة الصحة: مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت

منظمة الصحة: مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت
حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا

حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا
فلامنغو يدرس التعاقد مع نيمار.. والفاتورة فلكية

فلامنغو يدرس التعاقد مع نيمار.. والفاتورة فلكية
«سبايس اكس» تحرز«تقدماً» في تجربتها الثانية لصاروخ «ستارشيب» رغم انفجار طبقتيه

«سبايس اكس» تحرز«تقدماً» في تجربتها الثانية لصاروخ «ستارشيب» رغم انفجار طبقتيه
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في ...
الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا (شاهد)

الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في...
كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!

كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد وملاعب مباريات الأسبوعين الثالث والرابع في «دورينا»

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد وملاعب مباريات الأسبوعين الثالث والرابع في «دورينا»
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إجلاء 31 من الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة
إجلاء 31 من الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في قطاع غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في قطاع غزة
صور الأقمار الصناعية تكشف حجم كارثة نزوح الآلاف من جنوب غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي
صور الأقمار الصناعية تكشف حجم كارثة نزوح الآلاف من جنوب غزة مع ...
وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يزورون الصين لبحث سبل وقف العدوان علي غزة
وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يزورون الصين لبحث سبل وقف العدوان...
الحوثيون يعلنون احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
الحوثيون يعلنون احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي ......
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة...
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن...
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى 1200 شخص
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى ......
المزيد
الليلة في «تغطية خاصة»: جنوب غزة.. مهمة «إسرائيل» الحتمية وشبه المستحيلة
الليلة في «تغطية خاصة»: جنوب غزة.. مهمة «إسرائيل» الحتمية ......
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 ألف شهيد
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 ألف شهيد...
«القسام» تبث مشاهد جديدة لاستهداف دبابات وقوات وآليات الاحتلال في غزة.. صور لملابس القتلى وعتادهم (شاهد)
«القسام» تبث مشاهد جديدة لاستهداف دبابات وقوات وآليات ......
الحوثيون يعلنون احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
الحوثيون يعلنون احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر...
وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يزورون الصين لبحث سبل وقف العدوان علي غزة
وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يزورون الصين لبحث سبل وقف ......
المزيد