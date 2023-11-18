  • Alwasat News
Atwasat

«التعاون الإسلامي»: مجزرة مدرستي تل الزعتر والفاخورة استمرار لجرائم الإبادة الجماعية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 09:22 مساء
«التعاون الإسلامي»: مجزرة مدرستي تل الزعتر والفاخورة استمرار لجرائم الإبادة الجماعية
صلاة الجنازة على شهداء سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
alwasat radio

دانت منظمة التعاون الإسلامي «المجازر الجماعية والجرائم المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرستي تل الزعتر والفاخورة التابعتين لوكالة الأونروا في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء النازحين».

كما دانت المنظمة في بيان صحفي اليوم السبت «جريمة الاحتلال التي ارتكبت في مجمع الشفاء الطبي وإخلائه من المواطنين والمرضى والجرحى والطواقم الطبية، وتحويله إلى ثكنة عسكرية مغلقة، معتبرةً ذلك استمراراً لجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في غزة».

 ارتقاء خمسة شهداء 
واستنكرت استهداف «طائرة حربية إسرائيلية بناية سكنية في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء وعدد آخر من الجرحى الفلسطينيين، معتبرةً ذلك امتداداً للجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».

-  ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12300 شهيد بينهم خمسة آلاف طفل
 -  «الأونروا» تدين مجازر الاحتلال «المروعة» في مدارسها بقطاع غزة

وحذّرت من التصعيد الخطير في وتيرة الاعتداءات والإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين الذي أدى إلى سقوط ما يزيد على 200 مواطن فلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته تجاه ضرورة وقف فوري وشامل لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في ...
كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!

كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة
برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته

برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته
«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء

«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء
نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب

نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب
نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي

نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة

شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة
عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف

عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف
غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1

غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس

تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس
قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد

قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026

المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا

كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة
الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا (شاهد)
الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة ...
«الأونروا» تدين مجازر الاحتلال «المروعة» في مدارسها بقطاع غزة
«الأونروا» تدين مجازر الاحتلال «المروعة» في مدارسها بقطاع غزة
السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يشددان على رفضهما القاطع لـ«التهجير القسري» للفلسطينيين في غزة
السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يشددان على رفضهما القاطع ...
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12300 شهيد بينهم خمسة آلاف طفل
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12300 شهيد بينهم خمسة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي ......
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة...
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن...
حماس: كتائب القسام تخوض «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة
حماس: كتائب القسام تخوض «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال في ......
المزيد
«التعاون الإسلامي»: مجزرة مدرستي تل الزعتر والفاخورة استمرار لجرائم الإبادة الجماعية
«التعاون الإسلامي»: مجزرة مدرستي تل الزعتر والفاخورة استمرار......
الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا جديدا للأمم المتحدة فى السودان
الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا جديدا للأمم المتحدة فى السودان...
الأردن يرفض طرح انتشار قوات عربية في غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع
الأردن يرفض طرح انتشار قوات عربية في غزة بعد انتهاء الحرب ......
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12300 شهيد بينهم خمسة آلاف طفل
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12300 شهيد بينهم ......
السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يشددان على رفضهما القاطع لـ«التهجير القسري» للفلسطينيين في غزة
السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يشددان على رفضهما القاطع ......
المزيد