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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12300 شهيد بينهم خمسة آلاف طفل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 07:30 مساء
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12300 شهيد بينهم خمسة آلاف طفل
يحملون جثامين طفلة استشهدت جراء القصف الإسرائيلي الدامي على قطاع غزة. (الإنترنت)
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أعلنت حكومة حركة حماس السبت أن 12300 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ العدوان الوحشي في السابع من أكتوبر الماضي.

ومن بين الشهداء الذين تم إحصاؤهم إلى الآن أكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، بحسب الحكومة. كذلك أسفر القصف عن إصابة نحو ثلاثين ألف شخص، بحسب «فرانس برس».

وفي السياق نفسه أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في وقت سابق اليوم حصيلة مقاربة، حيث أشارت إلى أن آلة التدمير الإسرائيلية لا تزال تمارس عدوانها وحربها على القطاع لليوم الـ43 على التوالي، حيث «وصل عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من 11800 شهيد، منهم أكثر من 4900 طفل، ونحو 3155 امرأة، وأكثر من 690 مسنا، في حين وصل عدد الجرحى لأكثر من 2900 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، لافتة إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ إن هناك أضعاف الأرقام تحت الأنقاض». 

212  شهيدًا وأكثر من 2800 جريح في الضفة الغربية 
وتابعت خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت: كما وصل عدد الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر الى 212 شهيدًا، وأكثر من 2800 جريح، حيث لا تزال قوات الاحتلال ومستعمروه يمارسون عدوانا ممنهجاً ضد أبناء شعبنا في مدن وقرى ومخيمات الضفة، والتي كان آخرها العدوان على مخيم بلاطة، والذي أدى لاستشهاد خمسة مواطنين، وآخر في طوباس، والعشرات من الجرحى.

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وأوضحت أن 26 مستشفى من أصل 35 قد توقفت تماما وخرجت عن الخدمة في قطاع غزة، وباتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى، إما بسبب استهدافها بشكل مباشر، أو بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي عنها، 9 منها تحوي 1200 سرير تعمل بشكل جزئي وتقدم الخدمات الأساسية.

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