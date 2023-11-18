قادة عالميون سابقون يدعون بايدن لإنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا قادة عالميون سابقون ينتمون لـ«منظمة الحكماء» الرئيس لأميركي جو بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في قطاع غزة ووضع خطة سلام جادة، والمساعدة في بناء تحالف جديد للسلام لتحقيق هذه الخطة.

وقال الحكماء في رسالة إلى بايدن الخميس الماضي: «أمامكم فرصة تاريخية للمساعدة في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني – بشكل دائم، فمع تزايد الاستقطاب، يحتاج العالم إلى وضع رؤية للسلام. ويجب أن تعطي هذه الرؤية الأمل لأولئك الذين يرفضون التطرف ويريدون إنهاء العنف».

وأضافوا، مخاطبين بايدن: «نحن نفهم أنك تريد المساعدة في جعل الإسرائيليين آمنين. ونحن نتشاطر هذا الهدف، وقد أداننا الهجمات المروعة التي شنتها حماس في 7 أكتوبر. ونحن نشاطركم أيضًا التزامكم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. إن حياة الفلسطينيين والإسرائيليين لها نفس القيمة».

تدمير غزة لا يجعل الإسرائيليين في أمان

واسترسل الحكماء في شرح تفاصيل معاناة الفلسطينيين، بقولهم: «إن تدمير غزة وقتل المدنيين لا يجعل الإسرائيليين آمنين. ومن شأن هذه الأعمال أن تولد المزيد من الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، كما أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع».

وأوضحوا أن «السياسات الإسرائيلية المتمثلة في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وتطبيع العلاقات مع الدول العربية مع تجاوز الفلسطينيين، لم تجعل الإسرائيليين آمنين. وكانت الحكومات الأميركية المتعاقبة متواطئة في هذه الإخفاقات».

وشددت الرسالة على أن الطريقة الوحيدة لجعل الإسرائيليين والفلسطينيين آمنين هي «التوصل إلى حل سياسي دائم. يجب أن يضمن أمن إسرائيل، التي لا يزال شعبها تحت التهديد. ويجب أن يلبي تطلعات الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم، وهي ذالآمال التي تم إنكارها لفترة طويلة خلال 56 عاماً من الاحتلال، بدأت تتلاشى بسرعة، حيث يموت الفلسطينيون الأبرياء تحت أنقاض غزة والأراضي المسروقة في الضفة الغربية».

كما شدد الحكماء على أن «مصداقية الولايات المتحدة ومصالحها في جميع أنحاء العالم على المحك».

وتابعت الرسالة: «لقد تحدث العالم لفترة طويلة عن حل الدولتين بينما سمح لإسرائيل ببناء واقع الدولة الواحدة. وقد يناسب هذا المتطرفين في إسرائيل وفلسطين الذين ينكرون حق الدولة الأخرى في الوجود. لقد حان الوقت لإنهاء الخطابات الفارغة، وتنفيذ خطة سلام جادة تعمل على تقويض المتطرفين».

ضرورة الإجابة عن سؤال «من يدير غزة»؟

كما أكد الحكماء ضرورة أن تشمل الخطة المطلوبة الإجابة عن سؤال «من سيدير غزة بعد ذلك»، وأن تضع حداً لضم إسرائيل المتسارع للأراضي الفلسطينية.

وشددوا على أن الولايات المتحدة لن تستطع إحلال السلام في الشرق الأوسط بمفردها، «ولذلك بإمكانكم المساعدة في بناء تحالف جديد من أجل السلام، يضم دول المنطقة وأوروبا التي تريد تسوية عادلة. ويمكن لهذا التحالف أن يستعيد الأفق السياسي، ويعيد بناء الثقة اللازمة للحوار».



وقف التصعيد مهم لكنه ليس كافيًا

وأضافوا أن خطة السلام الجادة لا تشكل إلهاءً عن حل الأزمة الحالية؛ «إنه شرط أساسي. هناك فرصة ضئيلة للبناء على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهدنة الإنسانية الذي اتخذ الأربعاء الماضي

واستدركوا: «لكن التقدم سيكون أكثر احتمالا إذا اعتبر ذلك خطوة أولى نحو سلام دائم، وليس مجرد وقف التصعيد، فالتهدئة ليست كافية. لا يمكننا العودة إلى إدارة الصراع. وسوف تندلع مرارا وتكرارا مع المزيد من الموت والبؤس. ويجب حل الصراع بشكل دائم من خلال المفاوضات».

وختتموا رسالة بالقول: «نحن نشجعك أنت والوزير (وزير الخارجية) بلينكن على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وإنهاء العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين».



ووقع على الرسالة عدد من الحكماء هم:

ماري روبنسون، رئيسة أيرلندا السابقة ورئيسة منظمة الحكماء

بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة ونائب رئيس منظمة الحكماء

غراسا ماشيل، أرملة الرئيس الموزمبيقي السابق

جرو هارلم برونتلاند، رئيسة وزراء النرويج السابقة والمديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية

هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة والمديرة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

البجدورج تساخيا، الرئيس السابق ورئيس وزراء منغوليا

زيد رعد الحسين، المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

هينا جيلاني، المحامية بالمحكمة العليا في باكستان والرئيسة المشاركة لفريق العمل المعني بالعدالة

إلين جونسون سيرليف، رئيسة ليبيريا السابقة والحائزة على جائزة نوبل للسلام

ريكاردو لاغوس، رئيس تشيلي السابق

خوان مانويل سانتوس، رئيس كولومبيا السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام

إرنستو زيديلو، رئيس المكسيك الأسبق