تستضيف قوات أمريكية.. فصائل عراقية تتبني هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة الحرير تضامنا مع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق في بيان الجمعة، إن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية.

فيما أعلنت فصائل عراقية مسلحة، استهداف القاعدة بطائرة مسيرة رداً على ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، وقالت إنها أصابت هدفها «إصابة مباشرة»، بحسب وكالة «رويترز».

وأصدرت «المقاومة الإسلامية في العراق» بيانا قالت فيه: «رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأميركي (حرير) شمال العراق بطائرة مسيرة»، مشيرة إلى إصابة الهدف «بشكل مباشر».

وكان قد سُمع دوي قوي من مطار حرير العسكري في أربيل، في وقت سابق اليوم وتصاعدت أعمدة الدخان من المطار.