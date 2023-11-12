مصادر أمنية: وصول أجانب ومصابين إلى مصر بعد فتح معبر رفح

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت أربعة مصادر أمنية مصرية وصول مجموعة من الأجانب والمصابين الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر، اليوم الأحد، بعد إعادة فتح معبر رفح.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المصادر أن عدة مصابين فلسطينيين وصلوا مصر لتلقي العلاج، إضافة إلى 80 من حملة الجنسيات الأجنبية وعائلاتهم، بينما يخضع آخرون لإجراءات العبور، مضيفة أن أكثر من 32 مصريا عبروا الحدود كذلك.

وأوضح اثنان من هذا المصادر أن 80 شاحنة إغاثة على الأقل دخلت إلى غزة من مصر بعد ظهر اليوم الأحد.

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وكانت عمليات الإجلاء عبر معبر رفح قد توقفت للمرة الثالثة، الجمعة، بعد عقبات في نقل المصابين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة.

ومر مئات من حملة جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم وعشرات المصابين الفلسطينيين من معبر رفح منذ بدء عمليات إجلاء محدودة من خلاله في الأول من نوفمبر الجاري.