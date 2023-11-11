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أبوعبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 09:54 مساء
أبوعبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في غزة
أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام. (الإنترنت)
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قالت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم السبت، إنها دمرت أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي، منها 25 آلية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة: «وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة». وأضاف: «المواجهة غير متكافئة،لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة».

وتابع: «المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي إنجازه الوحيد في هذه الحرب. الانتقام السهل والسريع يأتي لاسترضاء جبهة العدو الداخلية».

تمريغ أنف الكيان الصهيوني وجيشه الهمجي
واستطرد أبوعبيدة: «نخوض لليوم السادس والثلاثين معركة طوفان الأقصى التي بدأت بتمريغ أنف الكيان الصهيوني وجيشه الهمجي في السابع من أكتوبر الذي شهد ملحمة تاريخية خالدة. صورة النصر لن تمحوها جرائم المحتل الصهيوني النازي البشع الذي يحاول منذ خمسة أسابيع غسل عار هزيمته المدوية بسفك دماء آلاف الأطفال والنساء والأبرياء، وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبيوت المدنية».

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وشدد الناطق باسم «القسام» على أن «ما يحدث في غزة اليوم على الأرض بالعدوان البري العسكري الصهيوني هو أن الآلة العسكرية الصهيونية الأميركية الغاشمة، المزودة بمئات آلاف الأطنان من المتفجرات، تقوم بالدك والتدمير التدريجي لـ500 متر أمامها بكل أشكال القصف الهمجي بالطيران الحربي الذي لا يفرق بين مدني وعسكري، علّه يغطي على حالة الرعب التي يعيشها الجنود الصهاينة المتحصنون في دباباتهم».

مجاهدون يخرجون للعدو من تحت الأرض
وأوضح: «بعد تدمير كل شيء، تتقدم دبابات العدو فوق الدمار، لكنها تواجه على الرغم من ذلك مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبره على التراجع، وتغيير مسارات التوغل، ويخرج مجاهدون للعدو من تحت الأرض ومن فوقها ومن تحت الركام في كل شبر يتقدم فيه، ويدمرون دباباته ومدرعاته وجرأته».

ولفت أبوعبيدة: «مجاهدونا يدكون أماكن تحصن جنوده على طول مسار التوغل وأماكن التحشيد في مواجهة غير متكافئة، لكنها تخيف وترعب أعتي قوة في المنطقة، وتكبدها أثمانا باهظة». وختم بالقول: «التضحية العظيمة التي يقدمها مقاومونا هي مقدمة للنصر. لن يهنأ الاحتلال، الذي يعرف غزة جيدا، بيوم أو ساعة من الهدوء بإذن الله، بل سيدفع أثمانا باهظة وغير متوقعة بعون الله وقوته».

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