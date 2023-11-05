الليلة في «تغطية خاصة»: هل إدانة «إسرائيل» مكلفة أكثر مما نعتقد؟

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة «الوسط» (Wtv)، في تغطيتها الخاصة في العاشرة مساء اليوم الأحد، مناقشة ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل الدعم الغربي الواضح للاحتلال، بينما لم يتجاوز الموقف العربي التعبير عن الإدانة، وهو ما يعتبره مراقبون لا يرقى لمواقف الدول الغربية، في ظل مطالب بإدانة واضحة يتبعها إجراءات ملموسة لوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وترفض دول غربية عدة إدانة قصف إسرائيل للمدنيين، بينما تقترح الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعم حق «إسرائيل» فيما تعتبره «دفاعًا عن نفسها» وتتجاهل الدعوات لهدنة إنسانية في غزة، وهو ما شرعن الاجتياح البري الإسرائيلي لغزة.

وفي الثاني من الشهر الجاري، رفض الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر اعتبار القصف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة جريمة حرب، كما تهرب من الإجابة على أسئلة عن سبب عدم إدانة واشنطن للقصف الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي أدى لاستشهاد مئات الفلسطينيين، فهل إدانة «إسرائيل» بات مكلفًا أكثر مما يعتقد البعض؟.

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