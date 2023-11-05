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استشهاد أربعة من أفراد عائلة صحفي في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 07:36 مساء
استشهاد أربعة من أفراد عائلة صحفي في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان
الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف في غارة على بلدة طير حرفا بجنوب لبنان. (أ ف ب)
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استُشهدت امرأة وثلاثة من أحفادها، هم أفراد من عائلة صحفي لبناني، الأحد في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، وفقما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، مشيرة إلى إصابة الصحفي.

والشهداء الأربعة هم شقيقة الصحفي سمير أيوب، مراسل إحدى الإذاعات المحلية، وأحفادها الثلاثة، وذكرت الوكالة أن سيارتهم كانت تسير خلف سيارة الصحفي، بحسب «فرانس برس».

وأصيب أربعة مسعفين في جمعية محلية صباح الأحد في قصف إسرائيلي طال سيارتي إسعاف في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، وتشهد المنطقة الحدودية تبادلًا للقصف خصوصًا بين حزب الله والاحتلال الإسرائليي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

إصابة سيارتي إسعاف تابعتين لجمعية كشافة
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن القصف الإسرائيلي طال سيارتي إسعاف تابعتين لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية التي تضم في صفوفها فرق إسعاف ودفاع مدني، وتتبع لحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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وأوردت جمعية كشافة الرسالة في بيان: «عمدت طائرة مسيَّرة تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي إلى استهداف السيارتين بشكل مباشر، مما أدى إلى إصابة أربعة مسعفين بجروح متوسطة».

وأوضحت الجمعية أن القصف جاء حين كانت سيارتا الدفاع المدني التابعتان لها تعملان فجرًا على إجلاء مصابين من منزل في أطراف بلدة طير حرفا، التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن الحدود في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

ودانت وزارة الصحة اللبنانية ما وصفته بـ«الاعتداء الجبان». وقالت «هذا العمل الهمجي لا يمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية، بل يُعد أيضًا استهتارًا بأبسط مبادئ الإنسانية والأخلاق».

حزب الله بقصف مواقع محتلة حدودية
غداة تنفيذ حماس عمليتها ضد الاحتلال قبل نحو شهر، بدأ حزب الله بقصف مواقع إسرائيلية حدودية، كما نفذت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان عمليات تسلل وإطلاق صواريخ من لبنان. وترد اسرائيل منذ ذلك الحين بقصف على طول الشريط الحدودي.

وأعلن حزب الله الأحد مقتل إثنين من عناصره ما يرفع حصيلة القتلى في لبنان منذ بدء التصعيد إلى 76 شخصًا، بينهم 58 مقاتلاً من حزب الله، وفق حصيلة جمعتها «فرانس برس». وأفادت الوكالة الوطنية صباح الأحد عن قصف إسرائيلي طال محيط قرى وبلدات حدودية عدة وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

والأحد، جدد حزب الله استهدافه لمواقع إسرائيلية حدودية عدة بـ«الصواريخ الموجهة» و«الأسلحة المناسبة»، وفق بيانات صادرة عنه. وفي أول كلمة له منذ اندلاع الحرب في غزة، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة من حرب إقليمية واسعة ما لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

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