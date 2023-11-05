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قصف إسرائيلي عنيف على غزة بالتزامن مع قطع الاتصالات والإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 07:42 مساء
قصف إسرائيلي عنيف على غزة بالتزامن مع قطع الاتصالات والإنترنت
قصف إسرائيلي كثيف يستهدف قطاع غزة. (الإنترنت)
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تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على وسط مدينة غزة مساء اليوم الأحد، تزامنًا قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

وأظهرت مقاطع مباشرة بثتها قناة «الجزيرة» القطرية عمليات قصف متواصلة على وسط مدينة غزة، يتبعها تصاعد ألسنة النيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن مدينة غزة شهدت الليلة انفجارات عنيفة وقصفًا غير مسبوق، من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وفا: غارات إسرائيلية عنيفة وغير مسبوقة
وأضافت أن غارات الاحتلال العنيفة وغير المسبوقة، أسفرت عن سقوط العديد الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين (لم يتسن معرفة عددهم)، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

 واستهدفت الغارات بحسب الوكالة محيط مستشفيات غزة، وحي الزيتون والصبرة والرمال والرمال الجنوبي والشاطئ والسفينة والمشتل ومجمع أنصار والشيخ عجلين وتل الهوى، وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.

- الاحتلال الإسرائيلي يقطع الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة للمرة الثالثة منذ بدء العدوان

وقطع الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد خطوط الإنترنت والاتصالات الهاتفية في القطاع، للمرة الثالثة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتيل».

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى عملية «طوفان الأقصى» الشهر الماضي.

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