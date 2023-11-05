فرنسا تدعو إلى «هدنة إنسانية فورية» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الأحد، إلى «هدنة إنسانية فورية» في اليوم الثلاثين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة على ضرورة بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع.

وقالت وزيرة الخارجية، بعد اجتماع مع نظيرها القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل الثاني، في الدوحة «إن هدنة إنسانية فورية ومستدامة ودائمة ضرورية للغاية، ويجب أن تكون قادرة على أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت إلى أن فرنسا تعمل على اعتماد نص بهذا الصدد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المنقسم حول هذا الموضوع منذ بداية الحرب.

في سياق متصل، دانت كولونا، «العنف الذي يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية»، مع استمرار الاعتداءات من المستوطنين في حق القرى الفلسطينية وأهلها، مع دعوات من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين باستهداف العرب في أراضي فلسطين المحتلة.