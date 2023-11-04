المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: استشهاد 46 صحفيا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الضحايا الصحفيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغ 46 صحفيًا.

ونقلت شبكة «الجزيرة» عن لجنة حماية الصحفيين قولها إن «حرب إسرائيل على غزة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين»، حسبما ذكرت منصة الشبكة على موقع «إكس»، السبت.

بلينكن: الصحفيين يجب أن يتمتعوا بحماية

وفي وقت سابق، الجمعة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل زيارته إلى تل أبيب إن الصحفيين الذين يغطون الحرب في قطاع غزة يجب أن «يتمتعوا بالحماية».

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وأضاف بلينكن: «الذين يقومون بعمل استثنائي في أخطر الظروف لسرد القصة للعالم. إنه أمر نكن له الإعجاب الشديد والاحترام الشديد ونريد ضمان حمايتهم».

والأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين العاملين في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف وحصار إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.