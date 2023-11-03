هندوراس تستدعي سفيرها لدى تل أبيب احتجاجًا على «الانتهاكات الإسرائيلية» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية في هندوراس اليوم الجمعة أنها استدعت سفيرها لدى تل أبيب للتشاور بسبب «انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة».

وأثار ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي قلقا على المستوى الدولي وغضبًا لدى بعض الدول خاصة في أميركا اللاتينية، إذ أعلنت بوليفيا الثلاثاء الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال، رفضا وإدانة للهجوم العدواني وغير المتكافئ في غزة.

مواقف حاسمة لدول أميركا اللاتينية ضد الاحتلال

واستدعت تشيلي وكولومبيا الثلاثاء الماضي أيضا سفيريهما لدى تل أبيب.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي إلى 9227 «شهيدا».

وأوضح الناطق باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة في مؤتمر صحفي أن بين «الشهداء» 3826 طفلا و2405 سيدات، مشيرا إلى تسجيل 23516 حالة إصابة مختلفة جراء العدوان.