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شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 10:18 مساء
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
آثار قصف المقاومة لمستعمرة شمونة، الخميس 2 نوفمبر 2023 (إكس)
alwasat radio

أعلنت كتائب القسام قصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بـ12 صاروخًا، اليوم الخميس، ردًا على مجازر الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة.

وقالت حركة «حماس»، في بيان على منصة «تلغرام»، إن جناحها العسكري «كتائب القسام» في لبنان قصف اليوم كريات شمونة ومحيطها في شمال إسرائيل باستخدام 12 صاروخًا.

وأفادت قناة «الجزيرة» بإصابة إسرائيليين اثنين جراء القذائف الصاروخية التي أطلقت على مبان سكنية في مستوطنة كريات شمونة.

وتواصل إسرائيل شن غاراتها على قطاع غزة، مع تجاوز عدد الشهداء جراء القصف منذ 27 يوما التسعة آلاف شهيد بينهم 3760 طفلًا، و2326 سيدة، فضلًا عن 32 ألف جريح، وفق بيان صادر عن الوزارة الفلسطينية.

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حزب الله يقصف 19 موقعًا إسرائيليًا بشكل متزامن
وشهدت الحدود اللبنانية مع إسرائيل اشتباكات جديدة مع قوات الاحتلال اليوم الخميس، إذ أعلن حزب الله قصف 19 موقعًا إسرائيليًا «في وقت واحد» عشية كلمة مرتقبة للأمين العام للحزب حسن نصرالله.

واستهدف حزب الله أيضًا منظومة تجسس في موقع العباد قرب الحدود اللبنانية الجنوبية وأصابها مباشرة، وذلك بعد إسقاطه طائرة مسيّرة إسرائيلية بواسطة صاروخ أرض جو.

آثار قصف المقاومة لمستعمرة شمونة، الخميس 2 نوفمبر 2023 (إكس)
آثار قصف المقاومة لمستعمرة شمونة، الخميس 2 نوفمبر 2023 (إكس)
آثار قصف المقاومة لمستعمرة شمونة، الخميس 2 نوفمبر 2023 (إكس)
آثار قصف المقاومة لمستعمرة شمونة، الخميس 2 نوفمبر 2023 (إكس)
آثار قصف المقاومة لمستعمرة شمونة، الخميس 2 نوفمبر 2023 (إكس)
آثار قصف المقاومة لمستعمرة شمونة، الخميس 2 نوفمبر 2023 (إكس)
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