الليلة في «تغطية خاصة»: شمال غزة.. بين محاولات العزل ومقاومة النقطة صفر

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، اليوم الخميس، مجريات الأحداث في قطاع غزة الذي يصمد تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، مع تجاوز عدد الشهداء جراء القصف منذ 27 يوما التسعة آلاف شهيد بينهم 3760 طفلًا، و2326 سيدة، فضلًا عن 32 ألف جريح، وفق بيان صادر عن الوزارة الفلسطينية.

ومع مواصلة المقاومة الفلسطينية مواجهة القوات الإسرائيلية المتوغلة بريًا في القطاع، وسّع حزب الله اللبناني عمليات ضد الأراضي المحتلة، حيث قصف اليوم الخميس 19 موقعًا إسرائيليًا «في وقت واحد» عشية كلمة مرتقبة للأمين العام للحزب حسن نصرالله.

- بينهم 3760 طفلا.. 9061 شهيدا جراء العدوان على غزة

- حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن

ولا تزال رقعة الإدانة الدولية للعدوان الإسرائيلي تشهد اتساعا، مع إعلان خبراء أمميين من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الشعب الفلسطيني يواجه خطرا كبيرا للإبادة الجماعية.

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