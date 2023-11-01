شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت سيارات إسعاف تحمل جرحى فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي لتلقي العلاج في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبثت فضائيتا «القاهرة الإخبارية» و«إكسترا نيوز» المصريتان مشاهد لعبور سيارات الإسعاف إلى الأراضي المصرية عبر المعبر الحدودي مع فلسطين.

خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر

إلى ذلك، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية ووكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، بخروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقالت «فرانس برس» إنه سُمح بدخول المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة المعبر قرابة الساعة 7:45 بتوقيت غرينتش، بعدما أعلنت السلطات المصرية فتحه «استثنائيًا» للسماح بنقل نحو 90 جريحًا فلسطينيًا وخروج نحو 450 من «الأجانب ومزدوجي الجنسية».