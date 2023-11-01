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مجلس التعاون الخليجي يندد بمجزرة جباليا.. ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 11:04 صباحا
مجلس التعاون الخليجي يندد بمجزرة جباليا.. ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار
جثامين أمام المستشفى الإندونيسي في غزة بعد مجزرة الاحتلال في مخيم جباليا، 31 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، الاستهداف الإسرائيلي العسكري لمخيم جباليا في شمال قطاع غزة، واعتبرها «مجزرة وجريمة نكراء من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء».

وقال البديوي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»: «هذه الجريمة البشعة النكراء، والتي أدت إلى وقوع عديد الشهداء وإصابة آخرين، هي دلالة واضحة على التصعيد الإسرائيلي اللاإنساني واللاأخلاقي على الفلسطينيين»، وعدها «انتهاكا لأحكام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وبالأخص لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023».

واعتبر أمين مجلس التعاون الخليجي هذه الاستهدافات مؤشرا على عدم احترام «إسرائيل» للمجتمع الدولي وقراراته الأممية، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته وواجباته، لا سيما مجلس الأمن، بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.

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400 شهيد وجريح.. والاحتلال يقر بالمجزرة
وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الغارات إسرائيلية على مخيم جباليا «تجاوزت 400 شهيد وجريح»، موضحة أن كثيرا من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض. بدوره، أقر جيش الاحتلال «بشن غارة جوية على مخيم جباليا».

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن «مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا» الذي يضم أكبر كثافة سكانية في القطاع، وأضافوا أن مربعا سكنيا كاملا جرى تدميره بشكل كامل، وأكدوا أنه لا يمكن إحصاء عدد الشهداء في المجزرة؛ نظرا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي الثمانية آلاف شهيد، و21 ألف جريح فلسطيني. علما بأن الاحتلال فرض حصارا مطبقا على القطاع المحاصر أساسا منذ 2007، ترك خلاله أكثر من مليوني فلسطيني دون ماء أو كهرباء أو وقود فيما تقصفهم آلة الحرب الإسرائيلية من البر والبحر والجو.

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