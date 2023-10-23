عشرات الشهداء جراء قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شمال غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد عشرات الفلسطينيين، مساء الأحد، جراء قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت الوكالة بأن طيران الاحتلال شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس بمعسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم، ما أدى لارتقاء ما أكثر من 20 شهيدا، وما زال العشرات تحت الأنقاض بين شهيد وجريح.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية واصلت الليلة القصف بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، بلدة ومخيم جباليا.

وسمع السكان دوي انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من شمال شرق القطاع، جراء القصف الصاروخي والقنابل المتفجرة من الطيران الحربي.

في حين نقلت قناة «العربية» السعودية عن الدفاع المدني في غزة تأكيده انتشال جثامين 30 شهيداً من تحت الأنقاض بمخيم جباليا جرّاء العدوان الإسرائيلي.