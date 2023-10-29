  • Alwasat News
Atwasat

مصادر مصرية: القاهرة تكثف اتصالاتها لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 01:46 مساء
مصادر مصرية: القاهرة تكثف اتصالاتها لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية
آثار الدمار في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر. (شبكة قدس)
alwasat radio

تكثف مصر اتصالاتها الإقليمية والدولية لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ السابع من أكتوبر، وتجري القاهرة أيضا اتصالاتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكدت مصادر حكومية مصرية لـ «بوابة الوسط»، أن القاهرة تعمل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية للقطاع الذي يعاني من قلة المواد الغذائية والإغاثية والطبية، مع استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي والقصف الوحشي للمدن والمستشفيات ومقرات الإغاثة الأممية.

- السيسي يدعو إلى التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية
- السيسي: مصر تحشد جهودها لوقف الاقتتال بقطاع غزة دون شرط
- حماس تطالب بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق الأسرى
- «الأونروا» تحذر من انهيار النظام المدني بسبب حصار غزة بعد اقتحام مستودعات مساعدات

وأوضحت مصادر إعلامية مصرية اليوم أن عشر شاحنات من المساعدات الإنسانية عبرت رفح إلى الجانب الفلسطيني. وذلك بالإضافة 84 شاحنة مساعدات وصلت القطاع منذ بدءا العدوان الإسرائيلي وحتى الآن، حسب تصريحات المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري هاني الناظر،السبت.

اتصالات مكثفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار
في سياق متصل، أوضحت المصادر أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع كافة الدول والأطراف المعنية دوليا وإقليميا، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع «غزة».

والسبت أعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها مستعدة لإطلاق سراح الأسرى لديها مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم الكتائب، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي إن «الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا هو تبييض السجون من جميع السجناء الفلسطينيين».

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى عشرة آلاف شهيد ومفقود، معظمهم استشهدوا (8005 فلسطينيا)، وكان من بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»

الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»
تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة

تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة
الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»
إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها دوليا»

إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها ...
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام

ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام
فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»

فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»
محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»

محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»
إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»

إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية

الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟

بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟
الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)

الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)
الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي

الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي
«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون

«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون
1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)

1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)
«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب...
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
عودة الاتصال بشبكة الإنترنت في غزة
عودة الاتصال بشبكة الإنترنت في غزة
إصابة ضابط بالقوة الأممية في جنوب لبنان بقذيفة إسرائيلية
إصابة ضابط بالقوة الأممية في جنوب لبنان بقذيفة إسرائيلية
الهلال الأحمر في غزة: نفاد مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف والوضع الميداني يزداد صعوبة
الهلال الأحمر في غزة: نفاد مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف والوضع ...
«الأونروا» تحذر من انهيار النظام المدني بسبب حصار غزة بعد اقتحام مستودعات مساعدات
«الأونروا» تحذر من انهيار النظام المدني بسبب حصار غزة بعد اقتحام ...
الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحامات بالضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحامات بالضفة الغربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
المزيد
«الصحة العالمية»: التهديد بقصف مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ
«الصحة العالمية»: التهديد بقصف مستشفى القدس في غزة مثير ......
مصادر مصرية: القاهرة تكثف اتصالاتها لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية
مصادر مصرية: القاهرة تكثف اتصالاتها لوقف العدوان على غزة ......
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد......
الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحامات بالضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحامات بالضفة ......
«الأونروا» تحذر من انهيار النظام المدني بسبب حصار غزة بعد اقتحام مستودعات مساعدات
«الأونروا» تحذر من انهيار النظام المدني بسبب حصار غزة بعد ......
المزيد