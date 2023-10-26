السيسي يدعو إلى التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن في قطاع غزة هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الدفع نحو وقف جميع الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيسة وزراء الدنمارك مِتَه فريدريكسن، لبحث «التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة»، وفق بيان صادر عن الناطق باسم الرئاسة المصرية.

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وأشار البيان إلى تأكيد الجانبين على «الخطورة البالغة للموقف وضرورة تجنب توسع دائرة الصراع لما لذلك من تداعيات إقليمية تهدد الأمن والاستقرار، إضافة إلى أولوية تحسين الأوضاع الإنسانية بالقطاع».

بدورها، أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن تقديرها للجهود المصرية الحثيثة المبذولة في هذا الصدد على مختلف الأصعدة، والتي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام. وفي ذات السياق، شدد السيسي على استمرار مصر في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة وضمان نفاذها إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني مزيد المعاناة، وفق البيان.