الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، الجمعة، إن مجلس الاتحاد الأوروبي قبل الاقتراح الإسباني بعقد مؤتمر للسلام في غضون ستة أشهر بشأن الحرب في غزة

وتتولى مدريد الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري، بحسب «الشرق».

وقال سانتشيز، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن إسبانيا ضغطت خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 لكي يطالب التكتل بوقف فوري لإطلاق النار، لكن بعض الدول عارضت الصياغة.

دعوة إلى «ممرات إنسانية وهدنة»

وقال إنه بدلاً من ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على الدعوة إلى «هدنة إنسانية»، وفتح ممرات المساعدات للمدنيين في غزة، كوسيلة للتوصل إلى توافق في الآراء.

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وأضاف أنه في مقابل هذه التسوية، قبل الاتحاد اقتراح مؤتمر مدريد للسلام، والذي يتضمن مسعى جديداً لإحياء حل الدولتين.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على الدعوة إلى «ممرات إنسانية وهدنة» لإيصال المساعدات التي تمس الحاجة إليها إلى غزة، وذلك رغم الخلافات التي شابت اجتماع القمة، بشأن إصرار عدد من دول التكتل على المطالبة بـ«وقف إطلاق النار» في القطاع، وهو ما عارضته دول أخرى باعتباره «يقيد إسرائيل» في حربها على غزة.