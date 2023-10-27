الصليب الأحمر يؤكد دخول أول فريق طبي إلى غزة منذ بدء العدوان

القاهرة - بوابة الوسط

دخل فريق من الصليب الأحمر الجمعة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وأكدت ناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة «فرانس برس»، «نعم هي المرة الأولى التي يدخل فيها ستة أفراد من طاقم طبي وأربعة متخصصين من اللجنة» قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر. ورافقت الوفد ست شاحنات مساعدات.

في سياق متصل، قال مسؤول على الحدود الفلسطينية لوكالة «رويترز»، إن فريقاً طبياً وعشر شاحنات تحمل ماء وغذاء ودواء دخلوا قطاع غزة الجمعة، من معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأضاف «دخل صباح اليوم الجمعة وفد طبي مكون من عشرة أطباء أجانب، بالإضافة إلى عشر شاحنات تحمل ماء وغذاء ودواء إلى قطاع غزة من معبر رفح البري، ليصل إجمالي عدد الشاحنات منذ بداية الحرب إلى 84 شاحنة فقط».

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز للصحفيين في جنيف، إن مفاوضات مستفيضة جارية مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لتوفير المزيد من الممرات الإنسانية في القطاع المحاصر.