غارات إسرائيلية على 4 أبراج سكنية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة أبراج سكنية في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة تحوي 270 شقة سكنية.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال شنت كذلك غارة على منزل وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وعديد الجرحى.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 3478 شهيدا

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل قطاع غزة والضفة إلى 3540 شهيدا، و13300 جريح.

زادت حصيلة الضحايا في غزة إلى 3478 شهيدًا فضلا عن 12 ألف مصاب، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 62 شخصًا، إضافة إلى 1300 جريح، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

وندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال كلمته بقمة منظمة التعاون الإسلامي في جدة، الأربعاء، بـ«كارثة إنسانية ومؤشرات إبادة جماعية غير مسبوقة» في غزة، وذلك على خلفية مجزرة مستشفى المعمداني التي نفذتها طائرات الاحتلال موقعة أكثر من 500 شهيد.

وقال المالكي إن «إسرائيل» تعمدت قصف المستشفى المعمداني في غزة، معتبرا أن وصف ما حدث بـ«المذبحة يقلل من وطأته»، وأضاف: «ليلة أمس اهتزت الضمائر الحية للبشرية عندما شاهدوا صور المذبحة ضد مئات المرضى والعائلات العزل (...) قتل المئات وتناثرت أشلاؤهم وبترت أطرافهم وأحرقوا وأصيب العديدون بجراح خطيرة».