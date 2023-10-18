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السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان «فورا» على وقع التوتر في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 07:37 مساء
السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان «فورا» على وقع التوتر في الجنوب
العلم السعودي مرفوع في العاصمة الرياض. (أ ف ب).
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دعت السلطات السعودية، الأربعاء، رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا على وقع الأحداث في جنوب هذا البلد الذي يشهد تبادلا للقصف بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل في الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن السفارة السعودية في لبنان قولها في بيان إنها «تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان»، داعية المواطنين كافة إلى «التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو موجود في لبنان حالياً»، بحسب وكالة «فرانس برس».

كما دعت السفارة السعودية مواطنيها في لبنان إلى «توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات».

 المئات يشاركون في تظاهرة 
والأربعاء، شارك المئات في تظاهرة، دعا إليها حزب الله في معقله بالضاحية الجنوبية للعاصمة، رافعين الأعلام الفلسطينية ورايات حزب الله. وجاءت التظاهرة تنديدا بقصف مستشفى في قطاع غزة، أودى بحياة أكثر من 470 شخصا. واتهمت عواصم عربية عدة الاحتلال الإسرائيلي بشنه، بينما نفت الأخيرة.

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وتدور مناوشات متقطّعة عند الحدود الإسرائيلية - اللبنانية منذ العملية العسكرية غير المسبوقة لحركة حماس ضد الاحتلال في 7 أكتوبر، وأسفرت حتى الثلاثاء عن مقتل 18 شخصا على الأقل من الجانب اللبناني، هم: مدنيان اثنان، ومصور من وكالة «رويترز»، وخمسة مقاتلين فلسطينيين، بالإضافة إلى عشرة من عناصر حزب الله. وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل شخصان على الأقل.

جاء القرار السعودي غداة قرار مماثل من الكويت «حرصا على أمن وسلامة مواطنيها». كما دعت الخارجية الكويتية «مواطنيها الراغبين في زيارة الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى التأني، وتأجيل السفر خلال هذه المرحلة». كما أهابت بالمواطنين الموجودين حاليا في لبنان «العودة الطوعية إذا لم تكن هناك حاجة ملحة لوجودهم»، وعزت قرارها إلى «الأوضاع التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن».

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