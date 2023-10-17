«حزب الله» ينعى أربعة من عناصره قتلوا في جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

نعى حزب الله الثلاثاء أربعة من عناصره قتلوا في جنوب لبنان، ما يرفع إلى تسعة عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد الحدودي بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع الحرب التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة.

وأشار الحزب في بيانات منفصلة إلى أن كلًا من الأربعة قضى «أثناء قيامه بواجبه الجهادي»، وجاء نعي حزب الله بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباحًا «قتل أربعة إرهابيين»، إثر رصده «خلية إرهابية تحاول التسلل إلى السياج الأمني مع لبنان وزرع عبوة ناسفة»، بحسب «فرانس برس».

مقتل أربعة عناصر من المقاومة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه قتل أربعة عناصر من المقاومة حاولوا التسلل من لبنان، مع تصاعد التوتر على الحدود.

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وقال الجيش في بيان «قبل قليل، رصدت قوات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي خلية تحاول التسلل إلى السياج الأمني مع لبنان وزرع عبوة ناسفة»، مشيرًا إلى «قتل أربعة» من عناصر المقاومة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، تنفيذ خطة لإجلاء سكان 28 تجمعًا سكنيًا متاخمًا للحدود مع لبنان. وقال بيان مشترك للجيش ووزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إن الخطة تقضي بإجلاء «سكان شمال إسرائيل الذين يعيشون في منطقة تبعد ما يصل إلى كيلومترين عن الحدود اللبنانية، ونقلهم إلى دور ضيافة تمولها الحكومة».

قلق أميركي

عبرت الولايات المتحدة الأربعاء عن «قلقها الواضح» من القصف الصاروخي الذي ينفذه حزب الله اللبناني تجاه شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال وحركة حماس في نهاية الأسبوع.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: «نتابع بقلق بعض الهجمات الصاروخية عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، ومصدرها بطبيعة الحال حزب الله».