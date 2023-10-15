الاحتلال: مقتل إسرائيلي وجرح آخرين في إطلاق نار من لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

ادعى جيش الاحتلال مقتل إسرائيلي وجرح آخرين الأحد، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على شمال كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أنه قصف أراضي حدودية ردا على ذلك.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري لصحفيين «قتل مدني وأصيب عدد آخر في الهجوم»، موضحا أن «الجيش رد بإطلاق النار وتدمير مواقع لحزب الله بالإضافة إلى مصدر النيران»، بحسب وكالة «فرانس برس».

في سياق متصل أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد بالإجلاء الفوري لمدنيين من منطقة قريبة من الحدود مع لبنان، بعد مقتل شخص جراء قصف صاروخي على إحدى البلدات الحدودية.

وقال الاحتلال في بيان «بعد تقييم الوضع وحادث إطلاق النار الأخير شمال إسرائيل، تم إغلاق منطقة بطول أربعة كيلومترات من الحدود الشمالية مع لبنان».