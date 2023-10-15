اشتباكات بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

اندلعت اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق جنوب لبنان، فيما أعلن الاحتلال أنه يقصف مناطق لبنانية حدودية بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات.

وادعى جيش الاحتلال في بيان، أنه «في أعقاب إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في منطقة شتولا، رد الجيش الإسرائيلي على مصدر النيران بنيران المدفعية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان «تم إطلاق المزيد من الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه موقع عسكري للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية. وردا على ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي حاليا بقصف الأراضي اللبنانية».