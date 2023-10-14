مصر تؤكد رفض «سياسات العقاب الجماعي» من حصار وتجويع وتهجير ضد قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مصر ضرورة عدم تعريض «الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير» في قطاع غزة، بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها إلى القاهرة، على خلفية تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن المحادثات تناولت مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية «المتردية» في قطاع غزة، و«تطورات التصعيد الحالي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني»، وسبل تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة باعتبارهما الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ التصعيد أبعاداً أوسع تزيد من تعقيد الموقف.

توفير الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهالي غزة

وبحسب أبو زيد، حرص شكري خلال اللقاء على إطلاع نظيرته الألمانية بنتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية من أجل دفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مشيرا إلى تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه من ضرورة أن تمتثل الدول لالتزاماتها الإنسانية لتوفير الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم.

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وشدد شكري شدد أيضاً على ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف والامتناع عن أي خطوات تصعيدية والتهديد بالهجوم البري وترويع الأبرياء، مؤكدا موقف مصر الرافض للدعوات الإسرائيلية المتكررة للمواطنين في غزة للانتقال إلى جنوب القطاع، «لما قد تنطوي عليه من مخاطر تعريض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لخطر البقاء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية».

ولفت البيان إلى أن شكري حرص على تأكيد ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن والدول الفاعلة دولياً وإقليمياً بمسئولياتها لوقف هذا التصعيد والدعوة إلى التهدئة، لفتح المجال للجهود الدبلوماسية للدفع نحو معالجة الأسباب الجذرية لهذا التصعيد واستعادة مسار عملية السلام للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتباره الضمانة الوحيدة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

واتفق الوزيران على تكثيف التشاور والتنسيق الوثيق خلال الأيام القادمة للدفع بحلحلة الأزمة وتقديم الدعم الإنساني.