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مصر تحذر من تبعات «خطيرة» للمطالبة الإسرائيلية بإخلاء شمال غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 06:24 مساء
مصر تحذر من تبعات «خطيرة» للمطالبة الإسرائيلية بإخلاء شمال غزة
مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذرت مصر اليوم الجمعة من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم، والتوجه جنوبًا خلال 24 ساعة. واعتبرت هذا الإجراء «مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني».

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن الإجراء الإسرائيلي «يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلًا عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابهم».

وطالبت الخارجية المصرية الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن هذه «الخطوات التصعيدية»، منبهة إلى «تبعاتها الخطيرة» على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وحضت مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذا الإجراء.

ودعت مصر الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة دوليًا إلى التدخل للحيلولة دون مزيد «التصعيد غير محسوب العواقب» في قطاع غزة.

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