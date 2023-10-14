«التعاون الإسلامي» تعقد اجتماعا عاجلا في جدة الأربعاء لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا استثنائيا عاجلا على مستوى الوزراء مفتوح العضوية، الأربعاء المقبل، لتدارس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع، بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وسيعقد الاجتماع الاستثنائي بمقر الأمانة العامة في محافظة جدة، بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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وقررت المملكة العربية السعودية تعليق محادثات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة، على ما أفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية السبت لوكالة «فرانس برس».