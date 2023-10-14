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«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 07:37 صباحا
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
فلسطينيون يهجرون من منازلهم في شمال مدينة غزة نحو الجزء الجنوبي للقطاع عقب دعوة إسرائيل للنزوح في غضون 24 ساعة يوم الجمعة. (رويترز)
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يواجه أكثر من مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة نهاية مهلة إسرائيلية، اليوم السبت، للتهجير الجماعي جنوب القطاع، بينما قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل بدأت عدوانها على قطاع غزة.

وأوضح الرئيس الأميركي جو بايدن أن المشاورات جارية مع الحكومات في المنطقة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعاني الفلسطينيون المحاصرون انقطاع التيار الكهربائي ونقص الغذاء والماء وسط قصف إسرائيلي عنيف، وفق وكالة «رويترز».

ووقع هجوم المقاومة الفلسطينية قبل أسبوع، وقتل خلاله مقاتلوها 1300 إسرائيلي. ومنذ ذلك الحين، فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة، الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، وقصفه بضربات جوية غير مسبوقة. وتقول السلطات الفلسطينية إن 1900 شخص استشهدوا.

إشعار من الاحتلال بالنزوح جنوبا
وتلقى أكثر من مليون من سكان شمال غزة، أمس الجمعة، إشعارا من إسرائيل بالفرار جنوبا قبل هجوم بري متوقع. وتعهدت حماس بالقتال حتى آخر قطرة دم، وطلبت من السكان البقاء. وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاغاري، أن القوات المدعومة بالدبابات نفذت ضربات، لقصف أطقم الصواريخ الفلسطينية، وجمع معلومات عن موقع الرهائن، وهو أول تقرير رسمي للقوات البرية في غزة منذ بدء الأزمة. بينما قال نتانياهو، في بيان نادر بثه التلفزيون الجمعة بعد بدء عطلة يوم السبت اليهودي: «نضرب أعداءنا بقوة غير مسبوقة. أؤكد أن هذه هي البداية فقط»، حسب تعبيره.

وتشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين توجهوا جنوبا من شمال غزة في أعقاب الأمر الإسرائيلي، وفقا للأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 400 ألف فلسطيني نزحوا داخليا بسبب الأعمال القتالية قبل هذا التوجيه. لكن كثيرين آخرين قالوا إنهم سيبقون. وقال محمد (20 عاما) خارج مبنى دمرته ضربة جوية إسرائيلية قرب وسط غزة: «الموت أفضل من الرحيل». بينما تبث المساجد رسالة «تمسكوا ببيوتكم. تشبثوا بأرضكم».

الأمم المتحدة تحذر من كارثة في غزة
وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى من وقوع كارثة إذا اضطر هذا العدد الكبير من الناس إلى الفرار. وقالت إنه ينبغي رفع الحصار، للسماح بدخول المساعدات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة: «نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء غزة، حتى نتمكن من إيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل من يحتاج إليه. حتى الحروب لها قواعد».
بينما قال بايدن، في كلمة ألقاها بمحطة شحن في فيلادلفيا، إن معالجة الأزمة الإنسانية تمثل أولوية قصوى. وأوضح أن الفرق الأميركية في المنطقة تعمل مع إسرائيل ومصر والأردن وحكومات عربية أخرى والأمم المتحدة. وأضاف: «الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لها بحماس وهجمات حماس المروعة، وهم يعانون نتيجة ذلك أيضا».

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه من المستحيل على سكان غزة الاستجابة لأوامر إسرائيل بالتحرك جنوبا دون «عواقب إنسانية مدمرة»، مما دفع إسرائيل إلى انتقاده، قائلة إن الأمم المتحدة ينبغي أن تدين حماس وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. وكتب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث على مواقع التواصل الاجتماعي «الخناق يضيق على السكان المدنيين في غزة. كيف من المفترض أن يتحرك 1.1 مليون شخص عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان في أقل من 24 ساعة؟!».

وأخبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الأردن أن التهجير القسري سيشكل تكرارا لما حدث في العام 1948، عندما فر مئات الآلاف من الفلسطينيين أو طُردوا مما يُعرف الآن بـ«إسرائيل»، ومعظم سكان غزة هم من نسل هؤلاء اللاجئين.

يعد قطاع غزة أحد أكثر الأماكن ازدحاما على وجه الأرض، وفي الوقت الراهن لا يوجد مخرج منه. وبالإضافة إلى الحصار الإسرائيلي، قاومت مصر الدعوات لفتح حدودها مع غزة. والتقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس الجمعة، نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت. وقال أوستن إن المساعدات العسكرية تتدفق إلى إسرائيل، لكن هذا هو وقت الحزم وليس الانتقام. بينما قال غالانت: «الطريق سيكون طويلا، لكني أعدكم في النهاية بأننا سننتصر». كما التقى بلينكن الملك عبدالله الثاني في الأردن يوم الجمعة، وعباس، وبلينكن في وقت لاحق إلى قطر.

وفي الضفة الغربية، نشب اشتباك بالأسلحة النارية بين المتظاهرين المناصرين للمقاومة في غزة وقوات الأمن التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية. وقال مسؤولون فلسطينيون إن 16 شخصا استشهدوا بالرصاص. كما كانت هناك مخاوف من انتشار أعمال المقاومة، بما في ذلك الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث كانت الاشتباكات التي وقعت في الأسبوع الماضي هي الأكثر دموية منذ العام 2006.

نيران الاحتلال تقتل صحفيا من «رويترز» وتصيب ستة إعلاميين
وقُتل عصام عبدالله مصور التلفزيون في «رويترز»، يوم الجمعة، في أثناء عمله بجنوب لبنان بصواريخ أطلقت من اتجاه إسرائيل، وفقا لما ذكره مصور تلفزيون آخر في «رويترز» في مكان الحادث. كما أصيب ستة صحفيين آخرين من وكالتي «فرانس برس» و«رويترز» وقناة «الجزيرة». واتهم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وعضو برلمان من حزب الله إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث.

بينما زعم مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة أنه سيحقق فيما حدث بالمنطقة بعد مقتل الصحفي. وأضاف المبعوث جلعاد إردان: «نحاول دائما الحد من الخسائر في صفوف المدنيين وتجنبها. بالتأكيد لا نريد مطلقا إيذاء أو قتل أو إطلاق النار على أي صحفي يؤدي عمله».

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