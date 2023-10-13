العاهل الأردني يحذر من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين الى دول مجاورة

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمان الجمعة، من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وبحسب بيان الديوان الملكي الصادر اليوم، حذر الملك من «أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم»، مؤكدا ضرورة «عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين».

تحقيق السلام العادل والشامل

وأكد ملك الأردن ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، وحماية المدنيين ووقف التصعيد والحرب على غزة، منبها إلى ضرورة عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية لكي تقوم بواجباتها الإنسانية، مع أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في الفطاع ومحيطها ومنع تدهور الأوضاع وتوسعها إلى الضفة الغربية.

كذلك حذر من انتهاج «سياسة العقاب الجماعي» تجاه سكان قطاع غزة، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، «انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان».

وجدد التأكيد على ضرورة بناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ومنع اندلاع المزيد من دوامات العنف والحروب في المنطقة، مشددا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، لافتا إلى الاستمرار في حماية ورعاية هذه المقدسات بموجب الوصاية الهاشمية عليها.