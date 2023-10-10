«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي نقلا عن مصادر أن الإمارات حذرت نظام الرئيس السوري بشار الأسد من التدخل في الحرب بين حركة «حماس» الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أو السماح باستخدام الأراضي السورية لتنفيذ هجمات على إسرائيل.

وذكر مصدران مطلعان على الجهود الدبلوماسية الإماراتية، مساء الإثنين، أن «مسؤولين إماراتيين أرسلوا رسالتهم إلى مسؤولين رفيعي المستوى في سورية، وأبلغوا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن اتصالاتهم مع السوريين».

ورفض مسؤول إماراتي التعليق على مباحثات دبلوماسية خاصة، كما رفضت البعثة السورية إلى الأمم المتحدة الرد على طلبات التعليق، حسب «أكسيوس».

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وأفادت تقارير إعلامية بتسلل عدد من مقاتلي «حركة الجهاد الإسلامي» إلى إسرائيل عبر الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين خلال تبادل لإطلاق النار.

وردت إسرائيل باستهداف مواقع تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل.

وأعربت عديد الدول بما فيها الولايات المتحدة عن بالغ القلق من توسع نطاق الحرب إلى الأراضي السورية أو اللبنانية، وتفاقم الوضع إلى صراع إقليمي.