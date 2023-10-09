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إسبانيا تعارض قرار بروكسل وقف المساعدات للفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 08:03 مساء
إسبانيا تعارض قرار بروكسل وقف المساعدات للفلسطينيين
أعلام إسبانيا. (الإنترنت)
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أعربت الحكومة اليسارية الإسبانية، الإثنين، عن «عدم ارتياحها» و«معارضتها» للقرار الذي أعلنته المفوضية الأوروبية بتعليق مساعداتها للفلسطينيين بعد هجوم حماس، بحسب وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة الإسبانية إن وزير الخارجية الإسباني «خوسيه مانويل ألباريس أجرى محادثة هاتفية مع المفوض (الأوروبي أوليفر فارهيلي) للتعبير عن عدم موافقته على هذا القرار» وطلب أن يدرج على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الثلاثاء، بحسب «فرانس برس».

أعلن المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي علق جميع مدفوعات مساعداته التنموية للفلسطينيين وقرر إعادة تقييم برامجه الحالية كافة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 691 مليون يورو (728.66 مليون دولار).

وقال المفوض المجري المسؤول عن شؤون التوسع والجوار على منصة «إكس» إنه «تم تعليق جميع المدفوعات على الفور، ومراجعة المشاريع كافة، وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بالمشاريع بما في ذلك لعام 2023، حتى إشعار آخر، وإعادة تقييم البرنامج بأكمله»، بحسب «فرانس برس».

ألمانيا تعلق موقتًا مساعداتها التنموية للفلسطينيين
وأعلنت ألمانيا، في وقت سابق الإثنين، أنها علّقت موقتًا مساعداتها التنموية للفلسطينيين في إطار مراجعة شاملة لمساعداتها المالية بعد إعلان فصائل المقاومة إطلاق عملية عاصفة القدس ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية.

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وقالت ناطقة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، «تتم مراجعتها (المساعدات)، وهذا يعني تعليقها موقتًا»، فيما تبلغ هذه المساعدات 125 مليون يورو (131 مليون دولار). وفي فيينا، أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبراغ، تعليق المساعدات للفلسطينيين والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 19 مليون يورو (20مليون دولار) والمخصصة لعدد من المشاريع.

العدوان الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة
وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، الإثنين، سلسلة غارات عنيفة بما يشبه سياسة الأرض المحروقة ضد قطاع غزة؛ حيث ألقت الطائرات عشرات الأطنان من المتفجرات في المناطق الحدودية شمال القطاع وشرقه.

مع تصعيد العدوان الإسرائيلي هجومة ضد قطاع غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، أنه أمر بفرض «حصار مطبق» على قطاع غزة. وقال غالانت في بيان مصور: «نفرض حصارًا كاملًا على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شيء مغلق»، علمًا بأن الاحتلال يفرض منذ أكثر من 15 عامًا، حصارًا على القطاع حيث يعيش 2.4 مليون نسمة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 508 شهداء و2800 جريح. وأوضحت الصحة، أن من بين الشهداء 493 شهيدًا، و2751 جريحًا في المحافظات الجنوبية حتى الآن، بينهم 91 طفلًا و61 سيدة، فيما بلغت الحصيلة في المحافظات الشمالية 15 شهيدًا بينهم طفلان، ونحو 80 جريحًا، كما أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن قرابة 123 ألف شخص نزحوا في القطاع منذ بدء التصعيد.

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