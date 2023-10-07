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جيش الاحتلال يعلن مقتل «أكثر من 200 شخص» في عملية حماس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 11:22 مساء
جيش الاحتلال يعلن مقتل «أكثر من 200 شخص» في عملية حماس
آثار هجوم حماس الصاروخي في الأراضي المحتلة، 7 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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أعلن جيش الاحتلال، السبت، مقتل «أكثر من 200 شخص» في عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح اليوم ردًا على  ردًا على الحملات العسكرية الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى خلال الأشهر الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا): «العملية العسكرية المباغتة التي شنّتها الحركة (حماس) أودت بحياة أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من ألف جريح»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وتسلل مقاتلون فلسطينيون بالمظلات من البر والبحر إلى أراض بمحيط قطاع غزة، واعترف جيش الاحتلال بسيطرة هؤلاء المقاتلين على تلك المناطق، معلنًا بدء عملية برية ضدهم.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، بدء عملية «السيوف الحديدية» للعدوان على غزة؛ إذ قصفت طائرات حربية إسرائيلية ثلاثة أبراج تجارية وسكنية في قطاع غزة، وشوهد تصاعد الدخان الكثيف مع انهيار الأبراج بالكامل. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن «مستشفيات قطاع غزة سجلت دخول 160 شهيدًا»، منذ صباح اليوم.

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