البرهان يلتقي رئيس أوغندا وسط استمرار المعارك في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

التقى قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت، الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني خلال زيارة رسمية أجراها إلى أوغندا، في أحدث محطة له ضمن سلسلة جولات خارجية خلال الأسابيع الماضية.

وبحث موسيفيني والبرهان خلال لقاء بينهما في مدينة عنتيبي «القضايا الثنائية والإقليمية»، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوغندية. كما عقد الجانبان السوداني والأوغندي مباحثات مشتركة تناولت أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يعود بالمنفعة لشعبي البلدين، وفق الصفحة الرسمية لمجلس السيادة السوداني، وفق «فرانس برس»..

سادس زيارة يقوم بها البرهان إلى الخارج

وهذه هي سادس زيارة يقوم بها البرهان إلى الخارج منذ أواخر أغسطس الماضي؛ إذ بدأ جولاته بزيارة مصر، أعقبتها زيارات إلى جنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا.

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وغادر البرهان من مطار مدينة بورتسودان في شرق البلاد التي انتقل إليها الشهر الماضي بعدما ظل في مقر القيادة العامة للجيش خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب.

ميدانيًا، تتواصل المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، واستؤنفت في محيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم بعد توقف دام أسبوعين، بحسب ما أفاد سكان وكالة «فرانس برس» السبت.

لم يحقّق أي من الطرفين تقدمًا ميدانيًا

ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل، قُتل نحو 7500 شخص، ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار، خاصة مصر وتشاد.

على الأرض، أفاد شهود بأن دوي الاشتباكات سمع مجددًا في وسط الخرطوم في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة بعدما توقفت لنحو أسبوعين. وقال سكان في الخرطوم إن «قوات الدعم السريع تقصف بمدفعية ثقيلة القيادة العامة للقوات المسلحة». كذلك، أكد سكان أنهم «شاهدوا طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة تقصف ضاحية أم درمان» شمال العاصمة السودانية.

ومنذ بدء الاشتباكات، لم يحقّق أي من الطرفين تقدمًا ميدانيًا مهمًا على حساب الآخر. وتسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي. وأفاد شهود في الآونة الأخيرة بأن القصف الجوي يزداد حدة، ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.